Трагедия на железной дороге в Индии: число жертв увеличилось до 61

В штате Пенджаб на северо-западе Индии, где поезд врезался в толпу людей, участвовавших в религиозном празднике, не менее 61 человека погибли и более 70 получили травмы различной степени тяжести. Такие данные сообщает агентство Xinhua, ссылаясь на местные власти.

Как уточняется, в результате ЧП погиб 61 человек (в том числе женщины и дети) и 72 были ранены. Всех пострадавших разместили в госпиталях, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали о 50 погибших.

Поезд врезался в толпу в окрестностях города Амритсар вечером в пятницу, 19 октября. По данным средств массовой информации, на железнодорожных путях в момент катастрофы находились от 300 до 700 человек. Люди, собравшиеся там, наблюдали за церемонией сожжения чучела Раваны – одного из персонажей эпоса "Рамаяна".

Трагедия произошла уже после захода солнца. Поезд двигался на большой скорости в темноте. Как рассказывают очевидцы, участники праздника не слышали звук приближающегося поезда из-за взрывавшихся петард.