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20 октября 201806:41

Министр обороны России Шойгу впервые встретился с главой Пентагона Мэттисом

Первая личная встреча министров обороны РФ Сергея Шойгу и США Джеймса Мэттиса состоялась на полях Пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс"), которое открылось в Сингапуре в субботу, 20 октября.

Главы оборонных ведомств России и США пожали друг другу руки у входа в зал заседаний, передает телеканал "Россия 24".

В краткой беседе глава Пентагона выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи. Он добавил, что в США подобное тоже происходило, и чувства россиян американцам понятны.

Министр обороны России поблагодарил коллегу и отметил необходимость принять все возможные меры, чтобы такие трагедии не повторялись.

Перед заседанием Сергей Шойгу беседовал и с главами оборонных ведомств других стран. Отдельно в рамках визита запланирована встреча с коллегой из Сингапура.

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