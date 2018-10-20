Россия ждет от Норвегии извинений по поводу ареста Бочкарёва

Россиянин Михаил Бочкарёв, которого власти Норвегии подозревали в шпионаже, сегодня прилетит в Москву. Об этом заявили представители Министерства иностранных дел России.

В ведомстве отметили, что ждут от Осло официальных извинений за фальшивые обвинения. Сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарёва арестовали в норвежской столице месяц назад за то, что он якобы собирал информацию через беспроводные сети в парламенте Норвегии.

В посольстве России тут же заявили, что дело носит надуманный характер.

Накануне Михаила Бочкарёва освободили из тюрьмы, передает телеканал "Россия 24".