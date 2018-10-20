На Кубани возобновлены поисковые работы на месте падения самолета Л-39

В субботу, 20 октября, возобновились поисково-спасательные работы в районе падения самолета Л-39 Министерства обороны РФ в Азовском море. Об этом СМИ сообщил источник в оперативных службах региона.

Поиски были приостановлены на ночь, передает ТАСС.

Самолет Л-39 упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета 18 октября. Причиной могла стать техническая неисправность. Предположительно, самолет упал в районе Должанской косы в полутора километрах от берега. Оба пилота успели катапультироваться, однако об их местонахождении пока ничего не известно. Как уточняется, Л-39 взлетал с аэродрома в Ейске (там находится Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации Военно-морского флота России).

Самолет Л-39 "Альбатрос", разработанный в Чехословакии, совершил первый полет в 1968 году. В 1972 году он был выбран основным учебно-тренировочным самолетом стран – участниц Организации Варшавского договора. В настоящее время он по-прежнему является основной машиной для подготовки курсантов летных училищ Российской Федерации.