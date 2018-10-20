Российские фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу Гран-при в США

В американском Эверетте проходит этап Гран-при по фигурному катанию Skate America. В соревнованиях пар состоялась короткая программа, победителями которой стали российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Россияне получили от судей 71,24 балла. Более того, на второй строчке расположилась еще одна пара спортсменов из России — Алиса Ефимова и Александр Коровин, результат которых равен 62,38 балла. Тройку лучших замкнули немцы Минерва Хасе и Нолан Зигерт (60,04).

Произвольная программа состоится в субботу, 21-го октября.