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Дело саудовского журналиста 1 час назад
Гибель Джамаля Хашогги: подозреваемые задержаны, тело все еще не найдено
Саудовская Аравия признала, что оппозиционный журналист Джамаль Хашогги погиб во время визита в консульство королевства в Стамбуле. В Эр-Рияде заявили, что по делу уже задержаны 18 подозреваемых.
В редакции The Washington Post скорбные дни наступили задолго до того, как гибель Джамаля Хашогги подтвердили официально. Здесь признаются: все понимали, что хороших новостей ждать не стоит, но до последнего хотелось верить, что коллегу держат в плену. Накануне газета опубликовала последнюю колонку саудовского журналиста, в которой он критиковал рост цензуры в арабской прессе.
"По своей природе Джамаль не был врагом Саудовской Аравии и вообще чьим-либо врагом. Он был журналистом, который делал свою работу и старался открывать дискуссию по важнейшим вопросам. Он был патриотом и хотел для Саудовской Аравии добра. Он даже выступал за то, чтобы наследный принц преуспел в своих реформах", — рассказал редактор The Washington Post Фред Хайатт.
То, о чем весь мир говорил две недели, Саудовская Аравия признала сегодня ночью. В эфире государственного телевидения ведущий зачитал заявление министерства иностранных дел.
- Предварительное расследование исчезновения подданного Саудовской Аравии Джамаля Хашогги показало, что дискуссия с людьми, которых он встретил в консульстве в Стамбуле, привела к драке, которая стала причиной его гибели, да упокоится его душа. Гособвинение продолжает расследование и проводит допрос 18 подозреваемых, которых арестовали в связи с преступлением.
Джамалю Хашогги было 59. Большую часть жизни он был даже не приближенным — он сам был саудовской элитой. Дед — личный врач первого короля и основателя Саудовской Аравии, дядя — миллиардер, торговец оружием, двоюродный брат — Доди Аль-Файед, погибший с принцессой Дианой.
Получив образование в Америке, Хашогги долгое время сотрудничал с ведущими изданиями Саудовской Аравии, даже возглавлял влиятельную газету "Аль-Ватан". Но с молодым принцем Мухаммедом Бин Салманом отношения не сложились. Он уехал в США, и уже из-за океана продолжил критиковать наследника престола.
Второго октября вместе с невестой отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить развод с первой супругой. Именно спутница Хашогги забила тревогу, когда к вечеру ее жених так и не вышел из здания. Саудовские дипломаты настаивали: журналист покинул консульство. Турецкая полиция тем временем начала расследовать убийство.
Официальный Эр-Рияд первое время пытался убедить в исчезновении Хашогги весь мир и в первую очередь главного партнера — США. Король Салман побеседовал по телефону с президентом Трампом, глава Белого дома поручил руководителю Госдепа разобраться на месте. Майк Помпео сначала побывал в Эр-Рияде, где встретился с наследным принцем, а затем полетел в Анкару.
Обе партии в Конгрессе призывали президента ввести санкции против Саудовской Аравии, но Дональд Трамп уже после известия о гибели Хашогги напомнил: Эр-Рияд — ключевой партнер Вашингтона на Ближнем Востоке, и конфликт с саудитами будет стоить слишком дорого — в прямом смысле.
"Я не хочу смотреть в глаза главам Lockheed Martin и Boeing и говорить: "Кстати, мы заберем у вас прибыль в 25 миллиардов". Они говорят, что была драка. В ближайшее время они представят нам полный доклад. Уже арестовано много людей, и это хороший первый шаг. У нас есть вопросы, мы будем работать по этой теме вместе с Конгрессом. Я предпочел бы, чтобы мы не использовали в качестве возмездия отмену контрактов на 110 миллиардов — ведь это означает потерю 600 тысяч рабочих мест", — сказал президент США.
Кем именно являются те 18 человек, которых арестовали по делу Хашогги, Эр-Рияд не уточняет. Известно только, что свои посты потеряли советник короля и генконсул в Турции, а также заместитель главы службы общей разведки генерал Ахмед Асири. Его называют одним из приближенных наследного принца. Между тем, в окрестностях Стамбула продолжается поисковая операция: тело Джамаля Хашогги до сих пор не найдено, и вопрос, как именно он погиб, так и остается поводом для появления множества версий.
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