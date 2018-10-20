Во Львове сотни пассажиров эвакуировали из вокзала из-за звонка о бомбе

В субботу неизвестный по телефону сообщил о минировании железнодорожного вокзала во Львове. Экстренные службы и полиция эвакуировали около 800 человек.

Эксперты-взрывотехники и кинологи не нашли самодельного взрывного устройства, пишет РИА Новости. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ложному сообщению о теракте.