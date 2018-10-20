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20 октября 201810:15

Российские керлингисты разгромили Турцию и пробились в полуфинал чемпионата мира

Global Look Press

Сборная России по керлингу продолжает успешные выступления на чемпионате мира среди смешанных команд. Мировое первенство проходит в канадском Келоуне. В матче 1/4 финала россияне не оставили шансов команде Турции.

В борьбе за путевку в полуфинал сборная России в лице скипа Александра Еремина, Марии Комаровой, Даниила Горячева и Анастасии Москалевой разгромила турецких соперников со счетом 11:2. За выход в финал россияне поспорят с Испанией. Матч состоится 20-го октября.

Напомним, что сборная России на текущем чемпионате мира одержала восемь побед при одном поражении.

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