Экс-заместитель главы администрации президента Киргизии доставлен в Бишкек

Бывший первый заместитель главы администрации президента Киргизии Икрамжан Илмиянов задержан в Казани и через Москву и доставлен в Бишкек. Об этом сообщило в субботу агентство "24.kg" со ссылкой на источники правоохранительных органах.

По данным агентства, чиновник был экстрадирован из России в Киргизию в ночь с пятницы на субботу. Покинув Кыргызстан летом 2018 года, Илмиянов обосновался в Казани. Накануне экс-чиновника задержали в столице Татарстана и транзитом через Москву доставили в Бишкек регулярным рейсом. В данный момент он помещен в СИЗО сроком на 72 часа.

Илмиянов был заочно арестован в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по статье "Вымогательство взятки". В обвинительном заключении говорилось о взятке в размере 150 тысяч долларов, которые Икрамжан Илмиянов получил от одного из бизнесменов.

Илмиянов работал помощником первого заместителя председателя временного правительства Киргизии, помощником премьер-министра, заместителем руководителя аппарата президента страны, а затем первым заместителем главы президентской администрации. Параллельно возглавлял федерацию национального вида конного спорта кок-бору (козлодрание).

После ухода со своего поста президента Киргизии Алмазбека Атамбаева уголовные дела в отношении его приближенных стали нормой. Так, в настоящее время под следствием находятся бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, бывший мэр столицы Киргизии Бишкека Албек Ибраимов, экс-председатель правления Российско-Киргизского Фонда развития Кубанычбек Кулматов и еще несколько бывших чиновников, подозреваемых в причастности к коррупции.

Президентский пост Атамбаев занимал с 2011-го по 2017-й годы.