"Госконцерт" признан банкротом

Федеральное государственное унитарное предприятие "Госконцерт" по решению Арбитражного суда Москвы признано банкротом. Во время конкурсного производства в течение шести месяцев предприятием будет руководить конкурсный управляющий "Госконцерта" назначен член САУ "Авангард" Евгений Задворнов.

Как пишет "Интерфакс", инициатором иска выступила компания "ФПМ — Консалтинг", которой "Госконцерт" за три месяца не смог выплатить более 300 тысяч рублей. Суд признал "Госконцерт" не подлежащим финансовому оздоровлению.

У "Госконцерта" есть месяц на обжалование вердикта арбитража. "Госконцерт" был образован в 1956 году.