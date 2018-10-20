Приморье: новые смыслы и значения

От "Мумий Тролля" до конфет "Птичье молоко", от краснознаменного и ядерного Тихоокеанского флота до морепродуктов: что еще всей стране надо знать о людях, живущих в удивительном и перспективном Приморье?

Приморье — это 165 тысяч квадратных километров красоты, бескрайние просторы моря и леса. На севере здесь суровая нетронутая тайга, а на юге — полутропические дебри. И во всем этом вместе с краснокнижными амурскими тиграми и дальневосточными леопардами живут не менее удивительные люди- приморцы.

Мост на остров Русский. Он теперь изображен еще и на банкноте. Кстати, это пожалуй, единственный случай в истории, когда песню — гимн поколения нулевых — увековечили в купюре. И если Илья Лагутенко, основатель рок-группы "Мумий Тролль", а ныне еще и почетный гражданин Владивостока, воспел Приморье, то другая почетная жительница города, Анна Чулкова, дала всем возможность попробовать Приморье на вкус.

Именно Владивостокская кондитерская фабрика в 1967 году первая в Советском Союзе начала выпускать теперь уже легендарные конфеты "Птичье молоко". Рецепт разработала технолог Анна Чулкова. Она сейчас уже на заслуженном отдыхе, но конфеты и по сей день изготавливают с применением всех секретов Анны Федоровны, и вкус их, конечно, неповторим.

В "Птичье молоко", зефир и мармелад добавляют вытяжку из водоросли анфельция, которую добывают непосредственно у берегов края. А еще здесь же делают шоколад с морской солью и капустой. Попробовать эти необычные сладости и, конечно же, еще свежие морепродукты в Приморье приезжают тысячи туристов ежегодно. По популярности среди иностранных гостей Владивосток — третий после Москвы и Санкт- Петербурга и точно первый по эту сторону Урала. Тем более что электронную визу во Владивостоке туристы могут оформить по упрощенной схеме.

У Приморья насыщенная и непростая история. В разное время его территория входила в состав Бохайского и государства чжурчжэней, империи Цзинь, Российской империи, Дальневосточной Республики, РСФСР. А В 1938 году были бои на озере Хасан. Этому посвящена даже ставшая почти народной песня. И именно после событий на озере Хасан указом Президиума Верховного совета СССР и был образован теперь уже привычный нам Приморский край с центром во Владивостоке.

"В неизменном территориальном виде Приморье существует 80 лет — это дольше, чем все, что было прежде. Раньше административные преобразования происходили несколько раз, а сейчас Приморье существует 80 лет в неизменном виде. Я думаю это довольно много, учитывая, что много событий происходило за это время", — сказал Василий Авченко, писатель, краевед.

Стабильность и спокойствие на восточных рубежах России оберегает Тихоокеанский флот. Его главная база находится во Владивостоке. Отсюда когда-то в свой последний поход уходили герои Цусимы и Порт-Артура. Сейчас же моряки-тихоокеанцы, выражаясь флотским языком, демонстрируют стратегически важное присутствие российского флага в самых отдаленных районах Мирового океана. 33-й причал почти пуст — все корабли на боевом дежурстве.

Море — это, конечно же, еще и основа экономики региона. А она вот уже который год показывает стабильный рост. Создаются территории опережающего развития, охотнее всего дальневосточные гектары жители всей страны берут именно в Приморье. И здесь же совсем скоро начнет выпускать огромные танкеры и ледоколы самая большая в России суперверфь — "Звезда".

"Перестройка, 90-е годы, когда хотели присоединить Курилы к Приморскому краю, — в истории страны было всякое, но Приморье демонстрирует стабильность уже 80 лет", — подчеркнул Василий Авченко.

А еще Во Владивостоке ежегодно проводят Восточный экономический форум, на который съезжаются тысячи представителей политической и бизнес-элиты. Их внимание Приморье впервые привлекло в 2012 году, когда на острове Русский прошел саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Город тогда к этому событию преобразился так, что теперь история Владивостока разделилась на "до" мостов и "после".

Больше всего в Приморье гостей из Китая, Кореи и Японии. Как они говорят, Владивосток — это ближайшая для них Европа. И действительно, Приморье можно смело назвать тем регионом, который для новой России приобретает новые смыслы и еще более важное, чем прежде, значение.