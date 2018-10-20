Автобус с артистами попал в ДТП под Киевом, есть жертва и пострадавшие

Около шести часов утра в субботу, 20 октября, на трассе Кие –Чоп в Киевской области Украины произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором находились артисты.

По предварительным данным, озвученным пресс-службой полиции, водитель автобуса Neoplan, в салоне которого находилось 14 человек, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

В результате произошедшего погибла актриса телевизионного юмористического шоу "Дизель шоу" Марина Поплавская, еще четверо ее коллег госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчина, находившийся за рулем автобуса, задержан.