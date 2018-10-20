Тема:
Взрыв в Гатчине 27 минут назад
Взрыв на "Авангарде": из-под завалов могли вытащить не всех
Под завалами обрушившихся помещений завода по производству пиротехники, где накануне прогремел взрыв, может оставаться еще один пострадавший.
На месте трагедии в Гатчинском районе Ленинградской области продолжается разбор завалов. Взрыв, прогремевший в пятницу на заводе по производству пиротехники "Авангард", унес жизни четырех человек. Еще 11 пострадали, двое из них с травмами доставлены в стационар местной больницы. Один из них уже готовится к выписке, второй доставлен вертолетом Всероссийского центра медицины катастроф в областную больницу, Состояние этой работницы завода оценивается как стабильно тяжелое.
Также на предприятии в момент взрыва находился несовершеннолетний ребенок — девочка 2005 года рождения. Она находится в педиатрическом отделении больницы в Гатчине, ее состояние врачи оценивают как хорошее.
К утру субботы было разобрано почти 80% завалов. Под оставшимися обломками спасатели надеются найти еще одного пострадавшего, о состоянии которого пока ничего неизвестно. "До 12.00 планируется завершить работу по разборке завалов, там может находиться еще один человек", — сказал собеседник агентства "Интерфакс".
Технологический взрыв в одном из цехов производящего пиротехнику завода "Авангард" в деревне Малые Колпаны Гатчинского района произошел в пятницу, 19 октября. Здание предприятия частично обрушилось.
По факту взрыва заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В рамках расследования гибели работников задержан главный инженер предприятия. Его подозревают в допуске к производству неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ.
Ранее по теме
-
Двое пострадавших при взрыве на заводе в Гатчине остаются в больнице45 минут назад
-
Следователи задержали главного инженера завода "Авангард" в Гатчине9 часов назад
-
На месте разбора завалов на заводе в Гатчине найдено тело четвертого погибшего10 часов назад
-
На месте взрыва на заводе в Гатчине продолжаются поисково-спасательные работы11 часов назад
-
"Авангард" разрушен взрывом на 30 процентов16 часов назад
-
Взрыв в Гатчине: двое погибших, столько же раненых17 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Взрыв в Ленинградской области. Видео
- Вертолет упал на палубу авианосца "Рональд Рейган"
- Что было написано на футболке керченского стрелка
- Рекорд "Норникеля": эковолонтеры провели более 300 акций
- Слезы раскаяния не помогли Александру Кокорину
Самое читаемое
-
В Подмосковье на улице найден малыш, никто не знает, чей он
- Подруга керченского стрелка: он хотел отомстить за издевательства
- Убийцей самой богатой женщины Монако оказался ее зять
- Джамаля Хашогги расчленили под музыку
- Рассекречен доклад о сексуальной ориентации Гитлера
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Где подешевеет ОСАГО? Страховщики назвали регионы
- Для дорог: "Урал" начал продажи новых версий грузовиков Next (есть цены!)
- Названы самые аварийные автомобили России
- Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross
Экономика
-
Как Россия и Китай избавляются от доллара
- Топ-10 лучших авиакомпаний мира
- Россия призвала ООН дать оценку захвату российской дипсобственности со стороны США
- Предотвратить природные катастрофы: 5 решений от Билла Гейтса
- Может ли дело Хашогги лишить власти саудовского принца?
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
Мужчина съел мозг белки и умер
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- Сезонная депрессия передается по наследству. Но ее можно предотвратить
- Боли в спине, слабый иммунитет и проблемы с сексом: как стресс влияет на тело
- Месяц трезвости: что произойдет, если отказаться от алкоголя на 30 дней
Вести в 20.00
-
"Свидетели Иеговы" повлияли на керченского убийцу
- Кокорин и Мамаев не убедили суд
- В Америку пришел Гондурас
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Кокорина и Ко отправили обратно за решетку
- На Новодевичьем кладбище открыли памятник Леониду Броневому
- "Савеловская" Большого кольца метро уже достраивается
- Москвичи выберут место для парковок рядом с домом
- Выходные в столице: рай для букиниста, школа икебаны и фестиваль мультфильмов
Вести.Стиль
-
Какое платье выбрать невестам в 2019 году
- Зачем нам позитивное мышление
- Макияж с подиума: 5 главных трендов сезона
- Безопасный туризм: топ-5 направлений для девушек, путешествующих самостоятельно
- Как ухаживать за волосами в холодное время года
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин
- Учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса
- Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году
- В Китае испытан самый большой в мире беспилотный транспортный самолёт
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"