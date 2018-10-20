Взрыв на "Авангарде": из-под завалов могли вытащить не всех

Под завалами обрушившихся помещений завода по производству пиротехники, где накануне прогремел взрыв, может оставаться еще один пострадавший.

На месте трагедии в Гатчинском районе Ленинградской области продолжается разбор завалов. Взрыв, прогремевший в пятницу на заводе по производству пиротехники "Авангард", унес жизни четырех человек. Еще 11 пострадали, двое из них с травмами доставлены в стационар местной больницы. Один из них уже готовится к выписке, второй доставлен вертолетом Всероссийского центра медицины катастроф в областную больницу, Состояние этой работницы завода оценивается как стабильно тяжелое.

Также на предприятии в момент взрыва находился несовершеннолетний ребенок — девочка 2005 года рождения. Она находится в педиатрическом отделении больницы в Гатчине, ее состояние врачи оценивают как хорошее.

К утру субботы было разобрано почти 80% завалов. Под оставшимися обломками спасатели надеются найти еще одного пострадавшего, о состоянии которого пока ничего неизвестно. "До 12.00 планируется завершить работу по разборке завалов, там может находиться еще один человек", — сказал собеседник агентства "Интерфакс".

Технологический взрыв в одном из цехов производящего пиротехнику завода "Авангард" в деревне Малые Колпаны Гатчинского района произошел в пятницу, 19 октября. Здание предприятия частично обрушилось.

По факту взрыва заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В рамках расследования гибели работников задержан главный инженер предприятия. Его подозревают в допуске к производству неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ.