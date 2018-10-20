Шойгу подвел итоги сирийской кампании

Министр обороны Сергей Шойгу выступил на пятом Совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу. В докладе министр рассказал об итогах борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии (запрещена в России), пишет РИА Новости.

По словам Шойгу, ВКС России за три года совершили 40 тысяч вылетов, из которых свыше 21 тысячи - ночью. Ликвидированы 87,5 тысячи террористов. Ударами уничтожено более 120 тысяч наземных объектов. На данный момент правительственные силы занимают 95 процентов территории страны, на которой проживают 90 процентов населения. Российские саперы разминировали 1,5 километров дорог и 19 тысяч зданий.

Шойгу призвал мировое сообщество активно участвовать в возрождении сирийского государства. Как отметил министра, российский Центр по примирению враждующих сторон успешно налаживает диалог внутри общества — более двух с половиной тысяч населенных пунктов стали мирными зонами.

В Сирию уже прибыли более 245 тысяч беженцев и около двух миллионов намерены вернуться.