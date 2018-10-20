Зюганов объяснил отношение партии к религии

О лояльном отношении КПРФ к церкви и религии рассказал лидер партии Геннадий Зюганов. Заявление было сделано на VI октябрьском пленуме ЦК КПРФ, который проходит в субботу в Московской области.

"КПРФ не борется против религии и церкви", — сказал Зюганов на открытии съезда. Также лидер российских коммунистов отметил, что партия не отрицает религию и церковь как "историческую реальность", а также с уважением относится к вероисповеданиям всех народов. Однако партия выступает против превращения религии в идеологическое средство.

Также лидер КПРФ коснулся темы образования. По его мнению, российские учебные заведения страдают от излишней забюрократизированности.

"Образование поросло бюрократической коростой!", — считает Зюганов. По приведенным им данным, каждое учебное заведение России составляет порядка 300 отчетов в течение учебного года по 12 тысячам показателей из-за чего у педагогов не остается времени на воспитательную работу среди учащихся.

"Российские учителя ставят мировые рекорды по затратам времени на оформление бумаг", — сказал Зюганов на пленуме.

Говоря об усилении роли КПРФ в воспитании подрастающего поколения, Зюганов предложил создать центры политической учебы при региональных отделениях КПРФ. Центры будут ориентироваться на молодежь и готовить беспартийных к членству в партии. В частности, слушатели курсов станут изучать труды классиков марксизма-ленинизма: "Манифест Коммунистической партии" и "Три источника и три составных части марксизма".