Александр Овечкин обвиняется в чрезмерной грубости в матче НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обвиняется в проявлении чрезмерной грубости после матча против "Флориды Пантерз", в котором действующий обладатель Кубка Стэнли уступил со счетом 5:6.

С критикой в адрес Ови выступил главный тренер "пантер" Боб Бунер. По его мнению, россиянин в одном из игровых моментов применил грубый силовой прием против игрока "Флориды", который после этого момента с травмой покинул площадку. Этот момент возмутил специалиста, который подал жалобу на действия Овечкина.

"Овечкин нанес удар плечом в голову, и это было слишком высоко, – приводит слова Бунера РИА Новости. – НХЛ пытается бороться с такими элементами игры, но тут судьями не было выписано даже две минуты штрафа. Впрочем, я не виню их – быть может, они просто проглядели момент. Но такие эпизоды, конечно, нужно рассматривать отдельно".

Отметим, что в одной из предсезонных игр "Вашингтона" за аналогичный прием был дисквалифицирован одноклубник Овечкина Том Уилсон. Он был забанен на 20 матчей.