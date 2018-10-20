Пилот успешно посадил неисправный самолет на оживленную трассу в США. Видео

Очевидцы запечатлели момент аварийной посадки легкомоторного самолета на шоссе в Калифорнии. Инцидент, попавший на видео, произошел в минувшую пятницу, 19 октября.

На борту самолета Piper находились инструктор и курсант-новичок, проходивший обучение в летной школе.

В какой-то момент у воздушного судна произошел отказ двигателя и 25-летний преподаватель забрал управление у своего 36-летнего ученика, после чего принял решение о совершении экстренной посадки.

Единственной подходящей площадкой для приземления оказалась автострада. Пилот благополучно разминулся с линиями высоковольтных проводов и аккуратно посадил Piper на трассу, умудрившись не задеть автомобили, разделительное ограждение и прочие препятствия, сообщают местные СМИ.

В результате инцидента никто не пострадал.

Коллеги инструктора отметили хладнокровие и профессионализм, проявленные им при выполнении посадки, а дорожные полицейские, прибывшие на место инцидента, назвали успешное приземление на оживленную автостраду чудом.