Мэттис выразил Шойгу соболезнования в связи с бойней в Керчи
Сергей Шойгу сегодня находится в Сингапуре, на совещании министров обороны стран-участниц ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Глава оборонного ведомства России уже провел переговоры с коллегами из Японии, Малайзии и Южной Кореи. Кроме того, Шойгу впервые лично встретился с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.
Перед началом совещания министров обороны АСЕАН с партнерами по диалогу ("СМОА плюс") его участники общались в неформальной обстановке. Глава российского оборонного ведомства встретился со своими индийскими и китайскими коллегами. В кулуарах форума состоялся и первый личный разговор Сергея Шойгу с его американским коллегой Джеймсом Мэттисом. Он выразил российскому коллеге соболезнования в связи с трагедией в Керчи. Во время протокольного фотографирования министры встали рядом.
АСЕАН сегодня — одна из ведущих организаций в тихоокеанском регионе, которая объединяет десять государств. На территории этих стран проживают в общей сложности более 600 миллионов человек. По словам Сергея Шойгу, организация — надежный партнер России в регионе.
Число угроз безопасности странам АСЕАН с каждым годом растет. Чтобы успешно им противостоять, уверен Сергей Шойгу, — необходима координация в сфере военного сотрудничества. Так, у России накоплен колоссальный опыт борьбы с терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики. ВКС нашей страны выполнили больше 40 тысяч боевых вылетов. Во многом благодаря действиям российской стороны большую часть территории Сирии удалось освободить от боевиков. Страна возвращается к мирной жизни. Разминированы 1,5 тысячи километров дорог, 19 тысяч зданий и сооружений. Работают больше 2,5 тысячи центров по примирению враждующих сторон. Россия помогает вернуться беженцам домой. Но полное восстановление Сирии невозможно без участия международного сообщества.
"Хотел бы призвать станы "СМОА плюс" присоединиться к гуманитарно-восстановительной миссии в Сирии. Сегодня эта страна остро нуждается в помощи международного сообщества: продуктах питания, предметах первой необходимости, медикаментах, стройматериалах и технике", — сказал Шойгу, выступая на форуме.
В стабилизации обстановки на Ближнем Востоке заинтересованы все участники международного процесса, в том числе страны Азиатско-Тихоокеанского региона. "Для этого, как предлагал президент России Владимир Путин, призываем страны "СМОА плюс" выступить широким антитеррористическим фронтом при центральной роли ООН и соблюдении норм международного права. Без скрытых повесток дня и двойных стандартов", — призвал глава военного ведомства России.
По его словам, Россия готова внести значительный вклад в обеспечение безопасности региона. Об этом Шойгу заявил на встрече со своим сингапурским коллегой.
Развитие доверительных отношений между странами АСЕАН и партнерами по диалогу, уверены в российском оборонном ведомстве, будет способствовать укреплению мира в этом регионе.
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