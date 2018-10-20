Мест нет: на Украине по странной причине выпустили убийцу

Преступника, осужденного за убийство несовершеннолетнего, выпустили на свободу из-за "нехватки свободных мест" в колонии Луцка.

Об уникальной причине освобождения опасного преступника сообщил замгенпрокурора Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, о вопиющем нарушении закона стало известно почти случайно — родственники убитого ребенка встретили преступника прямо на улице. Зная о вынесенном приговоре, по которому убийца получил срок в колонии, они обратились за разъяснениями в полицию. Там выяснилось, что причина нахождения осужденного на свободе – нехватка мест "на зоне".

"Преступник спокойно разгуливал по улицам Луцка, а не по тюремным коридорам, потому что — вдумайтесь! — для него "не хватило" свободного места!" — написал Енин.

После вмешательства прокуратуры преступнику все же нашли "свободное" место в Торецкой исправительной колонии в Херсонской области Украины. Все региональные прокуратуры получили поручение проверить состояние соблюдения законности в сфере исполнения наказаний в виде лишения свободы и ареста.