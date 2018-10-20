При вылете из Омска в Москву в двигатель Airbus попали куропатки

В двигатель самолета Airbus А320, который выполнял рейс из Омска в Москву, попали куропатки. ЧП произошло во время руления при взлете.

На борту находилось 150 взрослых, и пятеро детей. Никто не пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.