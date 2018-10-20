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Взрыв в Гатчине 3 минуты назад
20 октября 201813:40
Взрыв на "Авангарде": найти выживших не удалось
Спасатели обыскали развалины завода "Авангард" в Ленинградской области, на котором взорвалась пиротехника. Как стало известно "Интерфаксу", на месте взрыва живых найти не удалось.
Завалы начала разбирать тяжелая техника. Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех сотрудников предприятия. Следователи задержали главного инженера предприятия.
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