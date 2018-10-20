Росгвардия хочет изменить правила хранения оружия

Владельцев оружия в России ожидает новая обязанность при перевозке. Как предлагает Росгвардия в проекте соответствующего правового акта, обладатель оружия обязан сообщить властям о новом месте его хранения, если взял оружие с собой на срок более трех суток. На подачу уведомления предлагается выделить три рабочих дня, пишет РИА Новости.

Поправка в законодательство вызвана необходимостью усилить легальный и существенно уменьшить нелегальный оборот оружия в России. Также проект закона позволит отправлять оружие воздушным транспортом без получения разрешения от Росгвардии.

Как заявил на неделе председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, для уменьшения числа преступлений с применением огнестрельного оружия потребуется целенаправленная совместная работа всех силовых ведомств.