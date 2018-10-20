ДНР подумывает о поставках электроэнергии в Россию

Врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о возможности поставок электричества в Россию.

В регионы Российской Федерации, имеющие энергодефицит, может начаться поставка энергии из ДНР. Об этом заявил Пушилин, находясь с рабочим визитом в городе Зугрэс, где расположена Зуевская теплоэлектроцентраль. Пушилин отметил наличие переизбытка электрической энергии в республике.

"По соседству есть энергодефицитный регион Российской Федерации", — отметил Пушилин. Он считает, что этот дефицит электростанция ДНР сможет покрывать полностью.

При подготовке и реализации этого проекта необходимо и учитывать особенности статуса ДНР. "Мы только начали об этом думать", — добавил Пушилин.

Несмотря на сложности с добычей угля, руководство ДНР не планирует закрывать рентабельные шахты.

"Покупатель на наш уголь есть", — сказал Пушилин, отметив, что речь идет не только о странах Европы.