"Мифическая рука Москвы": Вашингтон фабрикует предлог для новых санкций

Обвинять Елену Хусяйнову во вмешательстве в американские выборы – значит искать предлог для очередных санкций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков также отметил, что американские власти продолжают пугать общественность российскими хахерами и блогерами перед выборами в Конгресс, передает ТАСС.

Уже больше двух лет в США распространяют беспардонную ложь о мифической руке Москвы, передает РИА Новости.

А обвинения против Хусяновой нацелены на дискредитацию России в глазах мирового сообщества, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Это нужно для того, чтобы создать кризисную ситуацию в стране, и обеспечить очень серьезные проблемы для её развития. Чтобы Россия прекратила свое существование, как и Советский Союз, передает "Интерфакс".

Минюст США в пятницу выдвинул против гражданки РФ сотрудницы компании Project Lakhta 44-летней Елены Алексеевны Хусяновой обвинения во вмешательстве в предстоящие в ноябре выборы.