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Ситуация в Донбассе 1 час назад

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20 октября 201814:13

Киев перебросил к линии соприкосновения БМП и солдат

EPA

Подразделения Вооруженных сил Украины перебросили в район Трехизбенки возле линии соприкосновения в Донбассе три боевые машины пехоты и около 30 человек личного состава, сообщил представитель Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко. По его словам, это произошло 19 октября.

Населенный пункт Трехизбенка – это зона ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

"Украинская власть, несмотря на взятые обязательства, продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, демонстрируя всему мировому сообществу свое нежелание решать конфликт в Донбассе мирным путем", – приводит слова Марочко ТАСС.

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