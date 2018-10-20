Киев перебросил к линии соприкосновения БМП и солдат

Подразделения Вооруженных сил Украины перебросили в район Трехизбенки возле линии соприкосновения в Донбассе три боевые машины пехоты и около 30 человек личного состава, сообщил представитель Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко. По его словам, это произошло 19 октября.

Населенный пункт Трехизбенка – это зона ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

"Украинская власть, несмотря на взятые обязательства, продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, демонстрируя всему мировому сообществу свое нежелание решать конфликт в Донбассе мирным путем", – приводит слова Марочко ТАСС.