Сильная песчаная буря остановила футбольный матч в Саудовской Аравии. Видео

Природа внесла коррективы в ход одного из матчей шестого тура Саудовской футбольной премьер-лиги, проходившего в минувшую пятницу, 19 октября.

Клуб "Аль-Батен" из города Хафар-эль-Батин принимал на своем поле команду "Ан-Наср" – столичных гостей из Эр-Рияда.

Примерно на четвертой минуты встречи началась песчаная буря. По мере ее усиления, футболистам становилось все труднее участвовать в игре. На двенадцатой минуте судья принял решение объявить паузу.

Игроки переждали непогоду и возобновили футбольный поединок, закончившийся победой команды из Эр-Рияда, забившей два безответных мяча в ворота соперников.

По словам очевидцев, зрители, собравшиеся поболеть за своих любимцев, пережили несколько неприятных минут – людям, находившимся на трибунах, было затруднительно найти надежное укрытие от внезапно застигшей их непогоды.