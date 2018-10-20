Керченская трагедия: труп Рослякова никому не нужен

Где и когда будет похоронен студент Владислав Росляков, устроившийо массовое убийство в Керченском политехническом колледже, до сих пор неизвестно. Ни мать, ни отец за телом сына пока не обращались. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева.

"За его телом не обращались", — сказал чиновник. Он добавив, что точная дата похорон "креченского стрелка" пока не определена. Ранее сообщалось, что тело Владислава Рослякова будет похоронено в начале ноября на участке городского кладбища для безродных.

В среду, 17 октября, студент Керченского политехнического колледжа устроил стрельбу в учебном заведении и взорвал самодельное взрывное устройство. Погиб 21 человек: 16 студентов и пять преподавателей. Пострадали более 70 человек. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа, выстрелив себе в голову.