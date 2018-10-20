"Роскосмос": умышленных нарушений при сборке "Союза" не было

Умышленных технологический нарушений при сборке ракеты "Союз-ФГ" на Байконуре не было, в госкорпорации "Роскосмос" также отрицают регулярные отходы от документации при сборке.

Ранее сообщалось, что рабочие якобы погнули один из выступов крепления, когда с силой соединяли боковой блок ракеты с центральным, передает "Интерфакс".

11 октября при запуске с космодрома Байконур к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-10" с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом произошла нештатная ситуация.

Авария произошла спустя две минуты после старта.