Кокорин получил от родственников первую передачу с момента заключения в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москва Иван Мельников сообщил, что футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин получил от своих родственников первую передачу. Игрок находится под стражей в СИЗО "Бутырка" по обвинению в нанесении побоев и хулиганстве.

"Александр Кокорин, как и его брат Кирилл, уже получили первые передачи, — приводит слова Мельникова "Спорт-экспресс". – Это произошло вечером 19-го октября".

Ранее полиция предъявила обоим братьям, футболисту "Краснодара" Павлу Мамаеву и еще одному их сообщнику обвинения по статьям 116 "Побои" и 213 "Хулиганство". Защита Кокорина продолжает добиваться исключения из уголовного дела статьи за хулиганские действия. Представляющие интересы нападающего "сине-бело-голубых" юристы в связи с этим подали апелляцию, на слушаниях которой Кокорин начал плакать, однако судьи остались непреклонны и оставили его в стенах "Бутырки".

Тот же самый трюк попыталась повторить и сторона Мамаева, чтобы избежать 213-й статьи. Адвокатами Мамаева также была подана апелляция – они настаивали на том, чтобы их клиент проходил по 116-й – она не подразумевает заключения под стражу, но и с Мамаевым суд не стал делать исключений, отклонив жалобу защиты "краснодарца".

Оба футболиста уже переведены из "карантинных" камер в обычные двухместные и помещены порознь.

Однако несмотря на продолжение своего заключения в следственном изоляторе, футболисты продолжают зарабатывать. Стало известно о том, что работодатели игроков пока не объявляли о взыскании с них дисциплинарных штрафов и за время нахождения в тюрьме они на двоих заработали порядка 10,5 миллионов рублей.

Их заключение продлится до восьмого декабря.