Братьям Кличко поставили "голый" памятник

В интернете высмеяли памятник братьям Кличко, установленный на Украине.

"Голые братья Кличко в городе Коростышев. Это, конечно, что-то!" — написал в Twitter поклонник братьев-боксеров, выложив фотографии памятника с разных ракурсов.

Памятник установлен в парке городских скульптур в Коростышеве (Житомирская область), славящимся своими месторождениями гранита. Автор скульптуры — Виталий Рожик. Большой фанат боксеров, Рожик работал над памятником почти пять лет, ориентируясь лишь на фотографии спортсменов. Скульптор выражал надежду на то, что его творение установят в Житомире или даже в Киеве. Однако место для работы нашлось только на Житомирщине.

На церемонию открытия памятника звездные братья не приехали, хотя приглашение и фотографии памятника Рожик им отправил по электронной почте.

Предваряя возможную критику ценителей искусства, автор сразу заявил: "Работа изготавливалась исключительно для себя. Я люблю Кличко как величайших спортсменов, как украинцев, как людей", — рассказывал Рожик о своей работе. 2,5-тонная скульптура была выточена из семитонного куска гранита и до установки в Коростышеве демонстрировалась только один раз — в Киеве на выставке по обработке камня.

Скульптура установлена на этой неделе и уже вызвала волну остракизма в соцсетях. "Так случается, когда у скульптора слишком много гранита", — пишут одни пользователи Twitter.

"В Коростышеве установили памятник братьям Кличко, спорящим, кто будет первым принимать горячую ванну", "Клички собрались купаться?" – вопрошают другие, имея ввиду очень скромный "наряд" спортсменов, изображенных даже без нижнего белья. Многие вспомнили и строчку из популярной песни: "По утрам надев часы, не забудьте про трусы!"

Скульптор Рожик является автором более 500 работ, некоторые из них установлены в Италии, Финляндии, Германии, Польше, Латвии, Австрии, Казахстане и Молдове.

Владимир и Виталий Кличко — чемпионы мира по боксу в тяжелом весе. Братья Кличко ведут активную общественную и политическую деятельность. К примеру, с 2014 года Виталий занимает пост мэра Киева. Недавно в очередной раз "прославился" тем, что предложил отключить в Киеве горячую воду и отопление.