Кадыров написал о своей поездке в Ингушетию

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что вечером в пятницу, 19 октября, съездил в Ингушетию. Он побывал в селе Сурхахи у старейшины Мухажира Нальгиева и там же посетил мечеть, где встретился с местными жителями.

По словам Кадырова, старейшина ранее публично "допустил неуважительные высказывания" в его адрес, поскольку неправильно понял его выступление в адрес ингушского народа и его религиозных деятелей. Как сообщил глава Чечни, ингушский религиозный деятель принес ему свои извинения. Кадыров, со своей стороны, извинился перед Нальгиевым.

Говоря о теме границы между двумя республиками, Кадыров отметил, что все провокации по этому поводу бесполезны, пишет РИА Новости.