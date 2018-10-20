Миронов уточнил, кому не надо идти в политику

Председатель партии и руководитель парламентской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что идти в политики только ради карьеры нет смысла. Главным свойством, которым должен обладать человек, решивший связать свою жизнь с политическим поприщем, это "любовь к людям", считает Миронов.

Пожелание будущим политикам прозвучало во время встречи политика с участниками Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи "Поколение". Миронов рассказал, что его часто спрашивают о главных качествах, которыми должен обладать будущий политик.

"Если вы идете в политику только ради карьеры, лучше этого не делать", — дал главный совет молодежи Миронов. Его слова приводит пресс-служба партии.