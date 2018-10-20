В Подмосковье грузовик попал в аварию и едва не задавил пешехода. Видео

Очевидец снял на камеру своего регистратора ДТП, произошедшее сегодня, 20 октября, в окрестностях Электростали.

На нерегулируемом пешеходном переходе внезапно появился мужчина. Не обращая внимания на быстрый поток автомобилей, он пошел через дорогу, вынудив водителей прибегнуть к экстренному торможению.

Едущий сзади грузовик не смог также быстро снизить скорость. Его водитель, отчаянно тормозя и лавируя, старался никого не задеть и чудом не задавил равнодушного пешехода. Фура все-таки зацепила одну из машин и остановилась на "зебре".

Мужчина, не обращая особого внимания на случившуюся аварию, спокойно продолжил свой путь, оставив водителей разбираться с последствиями ДТП.