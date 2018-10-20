"Реал" обновил безголевой антирекорд, установленный 33 года назад

Мадридский "Реал" в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу против "Леванте" установил новый антирекорд клуба. Футболисты "Королевского клуба" не могли забить во всех турнирах на протяжении почти восьми часов.

Предыдущий "сухой" рекорд "сливочных" равнялся 464 минутам и держался с 1985 года, однако в текущем матче против валенсийцев мадридцы перекрыли имеющееся "достижение". Они не могли забить с 41-й минуты игры с "Эспаньолом", после чего уходили без гола во встречах с "Севильей" (0:3), "Атлетико" (0:0), ЦСКА (0:1) и "Алавесом" (0:1).

Впрочем, на 72-й минуте защитник "Реала" Марсело все-таки прервал неудачную серию. Теперь новый клубный рекорд равняется 481 минуте. Однако это не спасло мадридистов от очередного поражения — они уступили со счетом 1:2.