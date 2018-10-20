Чешский байкер снес полицейского, попытавшегося его остановить. Видео

Полиции Чехии обнародовала кадры инцидента с участием своего сотрудника и мотоциклиста-нарушителя. События, попавшие в объектив регистратора, происходили в минувший четверг, 18 октября, в городе Могелнице на северо-западе страны.

Патрульные, контролировавшие соблюдения скоростного режима, заметили байкера, двигавшегося быстрее разрешенного. Правоохранители сообщили данные нарушителя коллегам, которые попытались его остановить.

Водитель двухколесного транспортного средство отказался подчиниться законному требованию инспектора и пошел на прорыв.

Он сбил одного из стражей порядка, после чего потерял равновесие, упал и был задержан. Оба участника ДТП были доставлены в больницу. Проведенный там врачебный осмотр не выявил серьезных травм.

Полицейские начали расследование и выяснили ряд любопытных фактов – нарушитель никогда не имел водительского удостоверения и передвигался на мотоцикле, собранном в гараже из частей других двухколесных транспортных средств. Использовавшийся им номерной знак мужчина просто нашел на улице и сохранил до "лучших времен", а после повесил его на свой байк.

В ходе досмотра вещей, бывших при лихаче, были обнаружены вещества, предварительно определенные как наркотики.

Кроме того, водитель прошел первичный тест, давший положительный результат, свидетельствующий о нахождении в его организме наркотических веществ, однако впоследствии отказался от дальнейшего "медицинского осмотра, связанного со сбором биологического материала".

Представитель правоохранительных органов отметил, что если суд признает нарушителя виновным в совершении всех преступлений, в которых его обвиняют, то мужчине может грозить до 12 лет тюремного заключения.