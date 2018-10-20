На Землю упал уникальный метеорит

Редчайший метеорит был найден на Ближнем Востоке.

Его нашел крестьянин в провинции Эз-Зарка, когда обрабатывал свою землю. Камень ему показался странным по форме и цвету и очень тяжелым.

Абдель Карим связался с местным университетом. Иорданский геолог Имад Муджахед с группой исследователей провел несколько специальных экспертиз и спектральный анализ камня.

Ученые выяснили, что камень аль-Амуша – очень редкий метеорит, некоторые элементы и сплавы в котором не встречаются в природном виде на Земле. Так, сплав железа и никеля доказывает что метеорит был сформирован миллионы лет назад и в миллиардах километров от провинции Эз-Зарка, передает ТАСС