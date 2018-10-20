20 октября 201816:20
На Землю упал уникальный метеорит
Редчайший метеорит был найден на Ближнем Востоке.
Его нашел крестьянин в провинции Эз-Зарка, когда обрабатывал свою землю. Камень ему показался странным по форме и цвету и очень тяжелым.
Абдель Карим связался с местным университетом. Иорданский геолог Имад Муджахед с группой исследователей провел несколько специальных экспертиз и спектральный анализ камня.
Ученые выяснили, что камень аль-Амуша – очень редкий метеорит, некоторые элементы и сплавы в котором не встречаются в природном виде на Земле. Так, сплав железа и никеля доказывает что метеорит был сформирован миллионы лет назад и в миллиардах километров от провинции Эз-Зарка, передает ТАСС
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