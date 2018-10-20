Киевлян обязали доплатить за газ из-за отсутствия горячей воды

Жители Киева получили квитанции на оплату газа по повышенному тарифу из-за отсутствия горячего водоснабжения: "Киевгаз" пояснил, что, если горячая вода есть, норма потребления на одного человека составляет 3,3 кубических метра, а если нет — 5,4.

При этом доплачивать придется даже тем, кто нагревает воду с помощью электрических бойлеров, пишет РИА Новости.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости отказаться от централизованного горячего водоснабжения. По его мнению, город тратит слишком много средств на то, чтобы нагревать и транспортировать воду, а также содержать теплосети.