Митрополит Иларион раскритиковал Кокорина, Мамаева и Нурмагомедова

Недопустимым считает глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион действия известных футболистов Кокорина и Мамаева, находящихся под стражей в Бутырском СИЗО по обвинению в нанесении побоев и хулиганстве. По его мнению, "эти два человека повели себя недопустимым образом", и, несмотря на то, что они известные футболисты, "закон одинаков для всех".

Александр Кокорин ранее признался, что одного из пострадавших в потасовке 8 октября — чиновника Минпромторга Дениса Пака — он оскорблял по национальному признаку. Кокорин и его брат Кирилл не только били Пака по лицу, но и советовали ему, корейцу по национальности, убираться в Китай.

При этом митрополит Иларион считает, что в российском обществе есть прививка от национализма, и по одному прискорбному инциденту "нельзя судить обо всей стране и обо всем народе". Об этом заявил в эфире программы "Церковь и мир" на канале "Россия 24".

Еще одному известному спортсмену — бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову — по мнению священнослужителя, не следовало устраивать драку за пределами ринга после боя с ирландцем Конором Макгрегором. И здесь не имеет значения то, что боец таким образом пытался защитить свои религиозные и семейные ценности, считает он.

"Я думаю, что нет таких религиозных ценностей, которые надо было бы отстаивать при помощи кулаков", — отметил Иларион.

По его словам, в спорте есть своя этика, и "не дело представителей религиозных традиций" диктовать правила спортивных состязаний, но в данном случае боец, "очевидно для всех, вышел за рамки этих правил".