Съездивших в Крым норвежцев раскритиковали на родине

У норвежцев, посетивших Крым в составе делегации в начале октября, начались проблемы на родине. Ряд норвежских СМИ опубликовали резкие статьи с критикой самой поездки и выводов, которые делегаты сделали на ее основе.

Общественники, бизнесмены и ученые разговаривали с крымчанами в ходе посещения регионов полуострова.

Но, как рассказал РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, еще больше норвежцев захотели приехать в Россию и узнать правду о ситуации на полуострове.