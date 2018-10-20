Отчет и рекомендации по "Союзу" утвердят 30-го

Окончательный отчет аварийной комиссии, расследующей причины нештатной ситуации с ракетой "Союз-ФГ", и рекомендации по предотвращению подобных инцидентов будут утверждены черед 10 дней — 30 октября, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте "Роскосмоса".

На портале также уточняется, что оформленные документально выводы и рекомендации будут представлены председателю госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов. Ранее сообщалось, что предварительные выводы по причинам нештатной ситуации, возникшей 11 октября при запуске пилотируемого корабля "Союз МС-10", уже представлены и одобрены членами комиссии.

Запуск корабля к Международной космической станции осуществлялся с космодрома "Байконур". Находившиеся в "Союзе" космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг спустя две минуты после старта были вынуждены совершить аварийную посадку. Спускаемый аппарат корабля "Союз" приземлился вблизи города Джезказган в Казахстане. Оба пилота не пострадали.