У британского парламента собрались полмиллиона противников Brexit

Масштабная акция протеста против Брекзита проходит в центре Лондона, передает телеканал "Россия 24". Больше полумиллиона человек собрались вокруг здания британского парламента. Такие цифры приводят организаторы мероприятия.

Участники демонстрации, которую назвали «Выбор народа», требуют провести второй референдум по выходу страны из Евросоюза. Ожидается, что к протестующим присоединится и мэр города Садик Хан.

Тем временем в графстве Северный Йоркшир собрались сторонники движения в поддержку Брекзита. Организатор — бывший лидер "Партии Независимости" — Найджел Фарадж. Выход страны из ЕС назначен на двадцать девятое марта следующего года. Для этого стороны должны заключить итоговое соглашение. Но спорным до сих пор остается вопрос ирландской границы.