Актрисе Марине Поплавской в ДТП оторвало ноги

Актриса Марина Поплавская, выступавшая в популярном на Украине "Дизель шоу", погибла, и еще четыре человека получили тяжелые травмы в автомобильной аварии под Киевом. Автобус, в котором они ехали, на полном ходу врезался в попутно идущую фуру. В результате ДТП Поплавской практически оторвало ноги.

Как сообщают очевидцы в Facebook, 41-летняя Поплавская сидела на переднем сидении, возле водителя и скончалась на месте. Шансов выжить у нее не было. Сам водитель избежал гибели.

Авария случилась утром в субботу, 20 октября, на 28-м километре автотрассы Киев – Чоп. По предварительным данным, виновником является водитель автобуса, который не справился с управлением. Он задержан. На месте образовалась огромная пробка в направлении Киева.