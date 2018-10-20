Индонезия не боится санкций и ждет Су-35

Индонезия подтвердила, что ожидает от России поставки истребителей Су-35 в ближайшее время. Как заявил министр обороны Риамизард Риачуду, Джакарту не пугают возможные санкции со стороны США, и она "никогда не откажется" от выполнения контракта.

На данный момент индонезийская сторона ведет внутриведомственные процедуры оплаты 11 истребителей, пишет РИА Новости.

Су-35 - российский многоцелевой истребитель поколения 4++.