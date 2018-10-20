Освобожденный Бочкарев вернулся из Осло в Москву

Сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев, освобожденный накануне из-под стражи норвежским судом, вернулся в Россию.

Бочкарев был задержан в аэропорту Осло 21 сентября и затем арестован по обвинению в шпионаже. По версии норвежского следствия, Бочкарев во время семинара Европейского центра парламентских исследований и документации собирал в здании норвежского парламента сведения секретного характера, используя беспроводные сети wi-fi.

18 октября окружной суд Осло принял решение освободить Бочкарева. В субботу, 20 октября, он прилетел в Москве в аэропорт Шереметьево.

"Я знал, что все будет нормально", — сказал Бочкарев встречавшим его журналистам.

Российская сторона, и, в частности, посольство нашей страны в Осло, неоднократно заявляла, что дело носить надуманный характер и является полным абсурдом. По одной из версий, Бочкарев был задержан для обмена на норвежского шпиона Фруде Берга, задержанного в России.