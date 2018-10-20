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20 октября 201818:02

Очевидец снял падение гимнастки на цирковом фестивале в Новокузнецке

Youtube/Alexnkz1

Один из зрителей, пришедший на выступления, приводящиеся в рамках традиционного фестиваля-конкурса "Под сводом старого шатра", стартовавшего в Новокузнецке в субботу, 20 октября, снял на видео инцидент с участием воздушной гимнастки.

 

Артистка из Красноярска сорвалась с большой высоты во время выполнения трюка без страховки на полотнах.

Пострадавшую госпитализировали. Местным СМИ удалось уточнить характер травм, полученных девушкой.

Сообщается, что у нее диагностирован перелом позвоночника, но "при этом ее спинной мозг не повреждён, и она может шевелить руками и ногами".

 

При этом, представитель администрации фестиваля сделал специальное заявление перед зрителями. Он отметил, что единственной серьезной травмой гимнастки является перелом руки и подчеркнул, что со спиной все в порядке.

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