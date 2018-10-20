Золотов хочет пропустить Навального через полиграф

Блогера Алексея Навального нужно пропустить через полиграф, считает глава Росгвардии Виктор Золотов. По мнению Золотова, Навальный должен ответить за свою ложь, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее сотрудники ФБК обвинили Росгвардию в махинациях при закупке продовольствия для нужд ведомства. Золотов все обвинения опроверг и вызвал Навального на дуэль.

18 октября Навальный вызов принял, предложив дебаты на одном из федеральных телеканалов. Золотов от дебатов отказался.