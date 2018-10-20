Вступили в силу новые правила восстановления прав

Новые правила восстановления водительских прав вступили в силу с 20 октября. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым правилам, водительское удостоверение можно будет вернуть только после того, как будут оплачены все выписанные штрафы. Кроме того, необходимо будет пересдать экзамен на знание правил дорожного движения. Водителям, которых лишили прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, необходимо будет пройти медицинское освидетельствование.