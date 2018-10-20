Американцы путают Россию с Испанией, а Узбекистан - с Данией

Жители США разбираются в географии намного хуже, чем европейцы, пишет британская The Daily Mail. Это показал опрос, проведенный на британском сайте для отдыхающих Holidaycottages.

Были опрошены по тысяче американцев и европейцев: на интерактивной карте мира без обозначений их попросили указать местонахождение 16 стран. В задание включили Китай, Индию, Японию, Северную Корею, Вьетнам, Египет, Ирак Афганистан, Иран, Израиль, Сирию, Марокко, Сомали, Нигерию, Бразилию и Венесуэлу.

Легче все участникам опроса дался Китай: на него правильно указали 84,6 процента американцев и 88,7 процента европейцев. Однако в других случаях разница в географических познаниях была куда более существенной: например, лишь 28,2 процента американцев правильно показали, где находится Сирия, хотя там сейчас находятся около 2000 военнослужащих США. Доля европейцев, осведомленных о местонахождении Сирии, составила 43,7 процента.

Американцев также просили указать 11 стран Европы — Испанию, Великобританию, Португалию, Францию, Германию, Норвегию, Грецию, Украину, Данию, Чехию и Хорватию. С этим заданием тоже справились далеко не все: например, девять человек приняли за Испанию Россию, 15 респондентов считали, что Казахстан — это Германия, а трое спутали с Данией Узбекистан.