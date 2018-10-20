Лондонский "Марш за будущее" собрал 670 тысяч противников Brexit

Шестьсот семьдесят тысяч человек вышли на демонстрацию в Лондоне, требуя повторного референдума о выходе из Евросоюза.

"Марш за будущее" - под таким названием в Лондоне началось шествие тех, кто выступает против Brexit. Организатором этой акции выступило общественное движение, которое называется "Народное голосование". Среди спонсоров кампании есть британские знаменитости и политики. Активистов для участия в марше свозили в Лондон со всей страны. И они заполнили центр города. Организаторы утверждают, что им удалось собрать около полумиллиона человек.

Главная идея этого движения — провести повторный референдум по Brexit. Существует немало вариантов, каким образом его осуществить, но суть в том, чтобы любыми способами удержать Великобританию в Евросоюзе.

Своими провальными переговорами с Брюсселем правительство Терезы Мэй только подогревает такие настроения, желая того ли нет.

"От этих переговоров можно получить только еще худшие условия, чем те, в которых мы находимся сейчас. Это какая-то катастрофа! Полный хаос! Наша страна просто не понимала два года назад, за что она тогда проголосовала. Но теперь мы знаем намного больше и понимаем, что должны проголосовать еще", — говорят англичане.

Сторонники Brexit считают, что протестующих подкармливает Евросоюз. Причем как материально, так и морально: многие европейские лидеры уже говорили, что если Великобритания надумает никуда не уходить, двери для нее остаются открытыми. Но даже если повторный референдум здесь состоится, еще неизвестно, каким будет результат. Опросы общественного мнения показывают, что в отношении Brexit, пусть с небольшими колебаниями, но страна расколота наполовину.

"Сейчас, когда стало понятно, что означает выход из Евросоюза для Лондона, нужно быть полным безумцем, чтобы голосовать за Brexit. Или вы должны быть слишком богаты, чтобы спрятать все деньги в офшорах и спокойно смотреть на все это со стороны", — говорят англичане.

До решающих переговоров по Brexit остается месяц. Если договориться не удастся, то возникает угроза выхода Великобритании без какого-либо соглашения. "Отсутствие сделки будет полным кошмаром. Прежде всего для бизнеса. Крупные компании покинут Великобританию, еще тяжелее придется британцам, которые живут в других странах. И финансово уж точно станет хуже нам всем, включая тех, кто голосовал за Brexit", — сказала одна из митингующих.

Такой вариант одинаково пугает, как сторонников Brexit, так и его противников.