Взрыв на "Авангарде": главному инженеру предъявлено обвинение

Следственный комитет РФ сообщил о предъявлении обвинения главному инженеру завода "Авангард" в Ленинградской области. Как считает следствие, он разрешил работу с пиротехникой людям без допусков и не являющимся сотрудниками завода.

Неопытные рабочие нарушили технику безопасности, что привело к взрыву и гибели четырех человек, пишет РИА Новости.

Как рассказали в экстренных службах, при ЧП ранены десять взрослых и ребенок.